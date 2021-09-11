Ця каша допоможе зберегти здоров'я та молодість: її потрібно їсти усім

Яка користь каші

Також фахівець називає цю кашу "кашею краси". Також вона містить незамінні для серцево-судинної системи мінерали, фосфор, корисний для зубної емалі і кісток, а також кальцій, калій, залізо.

За словами дієтолога, в перловки є цінна амінокислота лізин, яка стимулює вироблення колагену. Це той самий білок, від якого безпосередньо залежить зовнішній вигляд і здоров'я нашої шкіри, тому перловку називають "кашею краси".

Окрім того, ця каша є дієтичним продуктом, тому її не варто боятися тим, хто боїться погладшати. Але замість цього організм зможе отримати масу корисних компонентів.

Як приготувати перловку

Готувати крупу слід не менше 50 хвилин, попередньо її потрібно замочити на всю ніч. Так вона вийде максимально смачною, адже в ній збережуться всі корисні компоненти.

Також її можна використовувати, як гарнір на обід і вечерю. До неї можна приготувати овочі або м'ясо. Також важливо, щоб м'ясо було не дуже жирним.

Взагалі краще відмовитися від сильно жирної, солоної та солодкої їжі. Адже вона дуже шкодить організму. Краще віддати перевагу пісним сортам м'яса, овочів і фруктів. У них міститься багато вітамінів і корисних мікроелементів. Вони допомагають зберегти здоров'я і молодість.