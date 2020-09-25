З карти знялися 20 тисяч: ПриватБанк потрапив у гучний скандал

ПриватБанк потрапив у скандал (колаж: РБК-Україна)

ПриватБанк не може повернути українці її ж власні гроші

ПриватБанк потрапив у скандал через банкомат, який "з'їв" 20 тисяч гривень особистих коштів українки. А після запевнень повернути гроші протягом 30 хвилин, виявилося, що питання буде розглядатися протягом тижня.

На фінансову установу поскаржилися на сайті "Мінфін" у розділі "Відгуки".

"Вставила картку в банкомат, натиснула зняття грошей 20000 грн. Банкомат почав перезавантажуватися, карту віддав, гроші - ні. Відразу набрала 3700, оператор сказав, що гроші повернуть протягом 30 хвилин. Другий раз - гроші повернуть протягом 24 год. Через час вже інший оператор сказав, що гроші повернуть протягом 7 днів після розгляду заявки. Це не кредитні гроші! Це особисті кошти", - пише невдоволена клієнтка.

Жінка не може зрозуміти, навіщо так довго чекати, на що їй відповіли, що це "внутрішнє правило банку".

"ПриватБанк", як списувати відсотки, штрафи і незрозумілі нарахування - про це Ви не забуваєте!" - пише жінка.

В банку відповіли, що перш ніж повернути гроші, необхідно провести інкасацію, щоб точно переконатися, були видані кошти чи ні.

"На цей час очікується проведення та звірка результатів інкасації. Це дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані і визначити їх суму. За результатом обробки заявки ми вас повідомимо додатково", - відповіли представники ПриватБанку.

З карти ПриватБанку знялися гроші (скрін: minfin.com.ua)

Раніше ми писали, що банкомат ПриватБанку видав пенсіонерки сувенірні гроші.

Також повідомлялося, що недавно ПриватБанк потрапив в скандал зі страховками.