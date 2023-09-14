Новый список операций, за которые вашу банковскую карту могут заблокировать

А это значит, что под проверку финансового мониторинга могут попасть совершенно новые операции по банковским счетам и при обнаружении подозрительных действий клиента банк может заблокировать счет.

В Украине обновили правила проведения финансового мониторинга и для банков установили новые нормы и перечень индикаторов подозрительности. Также в Нацбанке Украины урегулировали работу с е-резидентами.

Styler выяснил какие новые правила и требования ввел Нацбанк Украины с 7 сентября. Что нужно знать клиентам - читайте ниже.

Завышение максимальной суммы операций

Банки обязали реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Это значит, что при оформлении договора с банком, клиент указывал приблизительную сумму своих финансовых операций и, если она будет превышена, банк имеет право обратиться к клиенту за разъяснениями.

Стоит отметить, что это требование не распространяется на клиентов-физических лиц, которые занимаются обычными финансовыми операциями на суммы и в объеме, если их можно рационально обосновать.

Индикаторы подозрительности

НБУ расширил перечень индикаторов подозрительности, которые касаются финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленных клиентом при установлении деловых отношений/обновленной при обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

То есть, если человек при оформлении договора с банком указал, что его доходы в месяц около 20000 гривен, а в течение месяца на счет трижды поступило по 50000 гривен - это может стать причиной для проведения финмониторинга.

Отношения с е-резидентами

Е-резидент (электронный резидент) - иностранец, который достиг 18-летнего возраста, который не является налоговым резидентом Украины, получил соответствующие квалифицированные электронные доверительные услуги и информация о котором внесена в информационную систему "Е-резидент".

Теперь уточнена процедура осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами, в частности идентификации и верификации. Будут отрегулированы процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

НБУ обновил правила финансового мониторинга (скриншот)

Какие операции подлежат контролю

Сумма трансакции свыше 400 тысяч гривен

Одна из сторон финансовой операции зарегистрирована, проживает, находится или имеет счет в РФ или государстве, которое надлежащим образом не выполняет рекомендации международных межправительственных организаций

Финансовые операции относятся к политически важным лицам, членам их семей или другим людям, имеющим к ним отношение

Если производится платежная операция по переводу средств за границу

Если осуществляется финансовая операция с наличными деньгами - внесение, перевод или получение средств

Также под финансовый мониторинг попадают так называемые подозрительные операции и от самой суммы это не зависит. Например, если есть подозрение, что средства субъекта первичного финансового мониторинга под - это результат преступной деятельности или они связаны с финансированием терроризма.

По сути, у каждого есть информация о клиенте. И если человек при оформлении финансовых отношений указал, что он нигде не работает, у него нет доходов, но при этом через его счета регулярно проходят суммы в 15000-20000 гривен - это повод для проверки.

Банк имеет полное право потребовать документы, которые подтверждают законность операций и происхождение этих денег у клиента. А также - заблокировать счет и карту.

Могут ли заблокировать счета и карты

В Нацбанке отмечают, что такой финансовый мониторинг счетов украинцев снизит риск отмывания денег, мошенническую деятельность и так далее.

Финансовые организации обязаны в течение 10 дней с момента проведения операций зафиксировать и проанализировать соответствующее превышение (нарушение) со стороны клиента, чтобы убедиться в подозрении. Если законность средств не подтвердится, то счет подлежит блокировке.