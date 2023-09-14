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Карту банку можуть заблокувати. Які операції тепер підпадають під перевірку фінмоніторингу

Четвер 14 вересня 2023 17:22
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Карту банку можуть заблокувати. Які операції тепер підпадають під перевірку фінмоніторингу За які операції банк може заблокувати картку (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні оновили правила проведення фінансового моніторингу та для банків встановили нові норми та перелік індикаторів підозрілості. Також у Нацбанку України врегулювали роботу з е-резидентами.

А це означає, що під перевірку фінансового моніторингу можуть потрапити нові операції по банківських рахунках і при виявленні підозрілих дій клієнта банк може заблокувати рахунок.

Styler з'ясував якісь нові правила та вимоги ввів Нацбанк України з 7 вересня. Що потрібно знати клієнтам – читайте нижче.

Завищення максимальної суми операцій

Банки зобов'язали реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, що заявлена клієнтом. Це означає, що з оформленні договору з банком, клієнт вказував приблизну суму своїх фінансових операцій та, якщо вона буде перевищено, банк має право звернутися до клієнта за роз'ясненнями.

Слід зазначити, що ця вимога не поширюється на клієнтів-фізичних осіб, які займаються звичайними фінансовими операціями на суми та обсягом, якщо їх можна раціонально обґрунтувати.

Індикатори підозрілості

НБУ розширив перелік індикаторів підозрілості, які стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявлених клієнтом під час встановлення ділових відносин/оновленої під час обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Тобто якщо людина при оформленні договору з банком вказала, що його доходи на місяць близько 20000 гривень, а протягом місяця на рахунок тричі надійшло по 50000 гривень - це може стати причиною для проведення фінмоніторингу.

Відносини з е-резидентами

Е-резидент (електронний резидент) - іноземець, який досяг 18-річного віку, який не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформацію про яку внесено до інформаційної системи "Е-резидент".

Наразі уточнено процедуру здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, зокрема ідентифікації та верифікації. Буде відрегульовано процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Карту банку можуть заблокувати. Які операції тепер підпадають під перевірку фінмоніторингу

НБУ оновив правила фінансового моніторингу (скриншот)

Які операції підлягають контролю

  • Сума трансакції понад 400 тисяч гривень
  • Одна зі сторін фінансової операції зареєстрована, проживає, перебуває чи має рахунок у РФ чи державі, яка належним чином не виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій
  • Фінансові операції відносяться до політично важливих осіб, членів їх сімей або інших людей, які мають до них відношення
  • Якщо здійснюється платіжна операція з переказу коштів за кордон
  • Якщо здійснюється фінансова операція з готівкою - внесення, переказ чи отримання коштів
  • Також під фінансовий моніторинг потрапляють так звані підозрілі операції й від суми це не залежить. Наприклад, якщо є підозра, що кошти суб'єкта первинного фінансового моніторингу під - це результат злочинної діяльності або вони пов'язані з фінансуванням тероризму.

По суті, кожен має інформацію про клієнта. І якщо людина при оформленні фінансових відносин вказала, що вона ніде не працює, вона не має доходів, але при цьому через її рахунки регулярно проходять суми в 15000-20000 гривень - це привід для перевірки.

Банк має повне право вимагати документи, що підтверджують законність операцій та походження цих грошей у клієнта. А також - заблокувати рахунок та картку.

Чи можуть заблокувати рахунки та карти

У Нацбанку зазначають, що такий фінансовий моніторинг рахунків українців знизить ризик відмивання грошей, шахрайську діяльність тощо.

Фінансові організації зобов'язані протягом 10 днів з моменту проведення операцій зафіксувати та проаналізувати відповідне перевищення (порушення) з боку клієнта, щоб переконатися у підозрі. Якщо законність коштів не підтвердиться, рахунок підлягає блокуванню.

До речі, раніше ми розповідали про те, які купюри та монети перестануть брати з 1 жовтня.

А також писали, що в Приватбанку пояснили "незрозумілу комісію" при оплаті.

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