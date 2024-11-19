Картофельный гратен: рецепт изысканного несложного ужина по рецепту Эктора из "МастерШеф"

Что нужно для картофельного гратена

Для того чтобы приготовить это вкусное запеченное блюдо из картофеля, нужны следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

сливки (жирность 33%) - 300 г

бекон - 70 г

сыр моцарелла - 50 г

сыр пармезан - 50 г

сыр чедер - 50 г

лук репчатый - 1 шт.

лук зеленый - по вкусу

чеснок - 2-3 зубчика

тимьян - по вкусу

сливочное масло - для смазывания формы

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить картофельный гратен

Чтобы приготовить вкусный гратен из картофеля, картофель сначала необходимо помыть и почистить. Затем картошку нарезают на тонкие кружочки толщиной в несколько миллиметров.

Бекон нужно нарезать на маленькие кубики, а лук - почистить и также нарезать на кубики размера бекона. После этого эти ингредиенты нужно обжарить на разогретой сковороде до золотистости.

Тем временем нужно запечь несколько зубчиков чеснока, чтобы они стали мягкими. Чтобы приготовить соус, который придаст блюду характерную корочку, натрите в большую миску сыр, влейте сливки, добавьте соль и перец по вкусу.

Затем добавьте очищенный запеченный чеснок и тимьян. Всыпьте в соус поджаренный лук с беконом и ломтики картофеля, тщательно перемешайте все ингредиенты.

Стеклянную или керамическую форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в форму картофель в соусе так, чтобы ломтики лежали вертикально.

Залейте гратен остатками сливочного соуса, накройте посуду фольгой и выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часа. После этого снимите фольгу и выпекайте гратен в течение 10 минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

Чтобы сделать блюдо вкуснее, перед подачей присыпьте картофельный гратен измельченным зеленым луком.