Картофельные гнезда с мясом: рецепт вкуснейшего блюда с несложным приготовлением

Что нужно для картофельных гнезд с мясом

Для того, чтобы приготовить картофельные гнезда с мясом, необходимы такие продукты:

кипяченая вода или бульон - 200 мл

картофель - 750 г

фарш - 550 г

шампиньоны - 120 г

сладкий перец - 120 г

лук - 120 г

яйца - 2 шт.

мука - 90 г

моцарелла - 120 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить картофельные гнезда с мясом

Чтобы приготовить картофельные гнезда, картофель необходимо почистить и нарезать на кубики среднего размера, переложите их в кастрюлю. Залейте картофель подсоленной водой и поставьте на огонь для отваривания.

Тем временем подготовьте остальные ингредиенты. Шампиньоны нужно помыть и нарезать ломтиками, перец почистить от плодоножки и семян и нарезать на кубики. Лук почистите и измельчите ножом.

Обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. После полного обжаривания мяса добавьте лук, а через 4 минуты - грибы и перец. Добавьте соль и перец по вкусу и влейте небольшое количество воды или бульона.



Как готовить картофельные гнезда с мясом и овощами (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Перемешайте ингредиенты и готовьте их на среднем огне в течение 12-14 минут. С готового картофеля слейте воду, перемните его в пюре. Добавьте муку и яйца и вымешайте массу.

На застеленный пергаментом противень выложите 6-8 картофельных шариков, сформируйте из них "гнезда". Выложите внутрь каждого картофельного "гнезда" мясную начинку.



Как готовить картофельные гнезда (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Присыпьте каждое картофельное гнездо натертым сыром. Выпекайте блюдо в течение 20-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.