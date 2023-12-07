Картофель не испортится и не прорастет до весны, если хранить его рядом с этим фруктом

Как подготовить картофель к хранению

Прежде всего эксперты советуют позаботиться о том, чтобы картофель "дышал". Если вы принесли его из магазина в пакете, обязательно переложите овощ в прохладное и сухое место. При этом следует не забыть достать картофель из пакета.

Лучшим местом для хранения картофеля эксперты называют просторную коробку или ящик в сухом шкафу. А для того чтобы он не стала зеленым, стоит защитить его от света.

Секрет хранения картофеля (фото: freepik.com)

Как хранить картофель, чтобы он не пророс

Иногда бывает так, что этот овощ начинает морщиться, прорастать и портиться. Конечно, это очень досадно. Мало кому будет не жалко выбрасывать то, на что были потрачены деньги или силы, если вы выращивали картофель самостоятельно.

Но для того, чтобы картофель не пророс, стоит положить рядом с ним фрукт - яблоко. Как оказалось, такое "соседство" поможет сохранить его вплоть до весны. Все дело в том, что яблоки производят газ под названием этилен, а он замедляет процессы, "отвечающие" за прорастание.

Если картофель будет храниться рядом с яблоками, он "проживет" вдвое дольше. Конечно, иногда нужно проверять свежесть фруктов. Если они начнут гнить - замените их на более свежие.

Но не забывайте, что "соседство" с яблоками "нравится" только картофелю. Другие овощи и фрукты достаточно чувствительны к этилену. Поэтому не кладите яблоки рядом с дыней, луком, персиками и брокколи.