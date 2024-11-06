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Картошка с тушенкой и брынзой: простой рецепт сытного блюда из Гуцульщины

Как готовить картофель с тушенкой и брынзой по-гуцульски (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Жареный картофель с тушенкой - простое, популярное среди украинцев блюдо. Но картошку можно сделать намного вкуснее, добавив овощи и брынзу - обязательный ингредиент многих гуцульских блюд.

О том, как готовить картошку с тушенкой и брынзой по-гуцульски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для картофеля с тушенкой и брынзой

Для того чтобы приготовить картофель с брынзой, нужны следующие продукты:

  • тушенка - 0,5 л
  • картофель - 1,2 кг
  • брынза - 150-250 г
  • помидоры черри - 300 г
  • перец болгарский - 1 шт.
  • лук - 2-3 шт.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить картофель с тушёнкой и брынзой

Чтобы блюдо было сытным, рекомендуют использовать свиную тушенку. Ее нужно разогреть на сковороде с толстыми стенками, например, на чугунной.

Огонь следует сделать минимальным. Иначе сложно контролировать температуру и тушенка может очень быстро пригореть.

Как разогреть тушенку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Картошку нужно почистить и нарезать на четыре или шесть частей. Старайтесь нарезать картофель на кусочки одинакового размера, чтобы блюдо приготовилось равномерно.

Чтобы картофель был вкуснее, перед обжариванием его следует погрузить в холодную воду. Это смоет лишний крахмал и поможет избежать слипания во время жарки.

Кроме этого, тогда картофель будет мягким внутри и более хрустящим снаружи. Когда тушенка выделит жир, всыпьте в сковороду картофель.

Как жарить картофель с тушенкой (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пока картофель жарится, почистьте и нарежьте соломкой лук. Это придаст блюду сладковатости.

Лук нужно добавить в блюдо за 5-7 минут до готовности картофеля. Тогда он успеет размягчиться и поджариться, но не сгорит.

Перец нужно очистить от семян и порезать соломкой. Впрочем, не следует добавлять его слишком много, чтобы он не "перебил" вкус других ингредиентов.

Картофель с овощами вкуснее (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда картофель будет иметь корочку с одной стороны, перемешайте его и всыпьте в сковороду лук. Через несколько минут добавьте перец.

Жарьте картофель с тушенкой в течение нескольких минут, а затем добавьте помидоры. Когда картофель будет почти готов, всыпьте измельченную брынзу.

Прожарьте блюдо, помешивая, в течение минуты - и картофель с тушенкой и брынзой можно подавать к столу.

 

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