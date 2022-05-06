Картопля чи батат: що корисніше і чому

"Багато людей вважають, що біла картопля не належить до здорової обідньої тарілки, але це просто неправда... Запечена чи варена картопля має деякі серйозні харчові переваги", - каже лікар-дієтолог Лорен Манакер.

Чим корисний батат

Батат всередині помаранчевого кольору, адже містить бета-каротин, і це - важлива перевага.

Бета-каротин перетворюється на вітамін А в організмі, тому може підтримувати здорову імунну систему, здоров'я кісток, а також певні аспекти здоров'я зору.

Також солодка картопля містить антиоксиданти, клітковину та важливі мікроелементи, такі як калій, вітамін В6 та вітамін С.

"Ця картопля є потужним джерелом вітаміну А, забезпечуючи понад 700% норми споживання на порцію", - каже лікар.

В чому переваги звичайної картоплі

"Звичайна біла картопля не позбавлена ​​будь-яких поживних речовин, незважаючи на поширену думку. Вона містить клітковину, а також вітамін С і калій - поживні речовини, які необхідні для підтримки нашого здоров'я в цілому. Крім того, як і солодка картопля, в ній від природи мало жиру і немає холестерину", - впевнена медик.

Лікар впевнена, що й солодка, й біла картопля приносять користь для здоров’я, і жодна з них не є "поганим вибором".

"Але якщо по-справжньому оцінити поживні речовини, які забезпечують обидва, солодка картопля забезпечить більше поживних речовин, ніж звичайна", - каже Манакер.

Батат містить більше клітковини, вітаміну А, вітаміну B6 і кальцію в порівнянні з білою картоплею. Але біла картопля має більшу кількість калію та вітаміну С.

Зазначимо, що батат програє в Україні в ціні звичайній картоплі. Так, за кіло солодкої картоплі просять 80-115 грн, тоді як більш звична для нас картопля коштує від 10 до 50 грн за кілограм.