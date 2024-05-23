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Карты Таро сулят огромное счастье пяти знакам Зодиака: кто в списке везунчиков

Четверг 23 мая 2024 21:01
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Карты Таро сулят огромное счастье пяти знакам Зодиака: кто в списке везунчиков Каким знакам Зодиака стоит ждать подарков от судьбы (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители пяти знаков Зодиака очень повезет. Карты Таро сулят им везение и чудеса, все плохое останется в прошлом.

Каким знакам Зодиака повезет на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Водолей

Конец недели будет веселым и даже беззаботным. Побалуйте себя, не жалейте денег и времени на развлечения. Проблем не будет, у вас есть шанс забыть обо всем, что мешало вам наслаждаться жизнью.

Лев

Карты Таро сулят вам успех. Дайте волю амбициям и проявите себя с лучшей стороны. Лидерские качества и бесстрашие перед сложностями позволят вам найти то, что вы так давно искали.

Близнецы

К выходным вы поймете, что вашим желаниям все же суждено сбываться. Будьте общительными и не закрывайтесь в себе. Все сложится просто прекрасно. Счастье вот-вот постучится в ваши двери.

Овен

Проявите осторожность, откажитесь от поспешных решений. Мудрые и взвешенные поступки помогут вам найти ключ к успеху. И когда вы добьетесь желаемого, начинайте планировать что-то новое.

Скорпион

Позаботьтесь о себе. Не позволяйте обстоятельствам портить ваше настроение. Карты Таро указывают на то, что вы легко справитесь со всеми проблемами и найдете причину своих неудач. Конечно же, это принесет счастье и радость.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы трем Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, что июнь наградит удачей четыре знака Зодиака.

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