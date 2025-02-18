Карты Таро назвали знаки Зодиака, которым не отвертеться от сюрпризов Вселенной

Близнецы

Карты Таро сулят вам удачный день. Уже во вторник вам точно стоит прислушиваться к своей интуиции, ведь вы можете столкнуться с ситуацией, которая сначала покажется незначительной, но впоследствии приведет к большим переменам. Скорее всего, на вашем пути появится новый знакомый, благодаря которому вы иначе посмотрите на этот мир.

Водолей

Вселенная решила удивить вас, однако только приятно. События могут развиваться настолько стремительно, что у вас закружится голова. Возможно, именно 18 февраля вы получите предложение, от которого трудно отказаться. И не стоит - примите этот подарок и не отказывайтесь от своего счастья.

Дева

Вы привыкли держать все под контролем, но карты Таро советуют вам сбавить обороты. Во вторник вам стоит позволить обстоятельствам нарушить ваши планы, ведь вы все равно не сможете это остановить. Вселенная готовит для вас грандиозные перемены, не отказывайтесь от редких возможностей и не бойтесь пробовать что-то новое.

Скорпион

Этот день принесет вам что-то неожиданное, но очень важное. Возможно, это будет шанс разорвать старые связи и сжечь все мосты. Вы сможете найти выход из сложной ситуации, над которой вы давно ломали голову. Карты Таро говорят, что вам пора двигаться вперед и не держаться за прошлое.