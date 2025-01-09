Карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых эта пятница станет днем фееричных побед

Водолей

Пора вспомнить, что все хорошее может воплотиться в реальность, если очень сильного этого захотеть. Карты Таро советуют вам сконцентрироваться на позитивных мыслях и дать волю своим талантам. Поймайте волну вдохновения и побеждайте все страхи, которые мешали вам двигаться вперед.

Лев

Таро-гороскоп на пятницу сулит вам интересный день. Вы сможете победить все проблемы и избавиться от груза, который тянул вас на дно и не давал покорять новые вершины. Прощайтесь с прошлым и без сожалений вычеркивайте из своей жизни все, что не приносит радости и счастья.

Скорпион

10 января вам стоит трезво оценить ситуации, которые пришли в вашу жизнь. Не стоит тешить себя надеждами, пора начинать действовать. Вы сможете победить обстоятельства и найти свое место под солнцем. Важно лишь поверить в свои силы и не сомневаться в удаче.

Рак

Таро-гороскоп на 10 января советует вам взглянуть своим страхам в лицо. Вы во многом себе отказываете и довольствуетесь малым, но нравится ли вам все это? Если ответ отрицательный, пора что-то делать. Начните свою историю побед с чего-то грандиозного, ставьте перед собой высокие планки.

Рыбы

Карты Таро сулят вам невероятный рост. В пятницу вас может ждать грандиозная трансформация, которая начнется с больших побед. Раскройте свой потенциал и не тратьте время на рутину, пора заниматься лишь тем, что приведет вас к большому успеху.