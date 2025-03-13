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Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые взлетят от счастья на седьмое небо

Таро-гороскоп на четверг (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в четверг, 13 марта, представители четырех знаков Зодиака получат особый сюрприз. Их ждет большая радость.

Какие знаки Зодиака взлетят от счастья на седьмое небо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Близнецы

Этот день обещает вам моменты настоящего триумфа. Возможно, вы получите долгожданные новости, одержите победу в важном деле или почувствуете, что обстоятельства наконец-то на вашей стороне. Карты Таро советуют быть открытыми к приятным неожиданностям - удача уже стучится в вашу дверь.

Лев

Для вас этот четверг станет днем, когда мечты начнут сбываться. Это может быть признание ваших заслуг, финансовая удача или важное решение, которое приведет к новым перспективам. Карты Таро советуют не бояться больших желаний и смелых амбиций - именно они откроют перед вами новые горизонты.

Рыбы

Вы почувствуете, что счастье буквально витает в воздухе. Вас ждет неожиданный подарок судьбы или исполнение давнего желания. Не бойтесь урагана событий и наслаждайтесь каждым моментом. Карты Таро сулят, что этот день принесет вам гармонию и радость.

Стрелец

Приготовьтесь к большому сюрпризу, этот день может стать отправной точкой к чему-то невероятному. Вас ждут невероятные перемены, благодаря которым вы окажетесь на седьмом небе от счастья. Вы движетесь в правильном направлении, а Вселенная дает вам зеленый свет, главное - в себе не сомневаться.

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Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.

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