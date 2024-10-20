Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые завизжат от радости уже 21 октября
Уже в понедельник, 21 октября, представителям трех знаков Зодиака очень повезет. Они получат повод для радости, большой и очень неожиданной.
Кому гороскоп на понедельник сулит классные новости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дева
21 октября вы можете понять, что лучшие подарки - неожиданные. Карты Таро сулят вам день приятных встреч и честных разговоров, хороших новостей и просто классного настроения. Едва ли вам грозят проблемы или какие-то неудачи.
Постарайтесь максимально зарядиться энергией позитива. И если вы сумеете не растерять свое счастье, то оно растянется на очень длительный период. Хорошим может быть не только один день. У вас есть шанс "запрограммировать" себя на позитивные недели и даже месяцы.
Рыбы
Карты Таро советуют вам замедлиться. В этот день вы можете услышать то, что очень вас порадует. Однако в погоне за мечтами и поиском новых путей вы рискуете упустить редкую возможность и попросту пробежать мимо хороших новостей.
В понедельник дел будет немало, однако это не значит, что вам нужно с головой уйти в работу. Баланс и правильно расставленные приоритеты помогут вам удержаться на плаву и получить тот самый повод для настоящего праздника жизни.
Овен
Уже 21 октября вы сможете завизжать от радости и восторга. Вселенная готовит для вас особый сюрприз, вы даже не подозреваете, что это. Таро-гороскоп указал на то, что в понедельник ваша жизнь может кардинально измениться, чудес будет немало.
Однако если вы начнете слишком громко говорить о своем успехе, то удача от вас отвернется. Не торопитесь задирать нос и насмехаться над теми, к кому судьба не так благосклонна. Помните о законе бумеранга, это очень важно.
К слову, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака ждать чуда от новой недели.
Помимо этого, недавно стало известно, что обещает гороскоп на последние дни октября.
Во время написания материала были использованы источники: Astrotalk, Metro.