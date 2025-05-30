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Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые скажут "пока" всем проблемам: счастливчиков всего 4

Таро-гороскоп назвал главных счастливчиков (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

К концу этой недели представители 4 знаков Зодиака вздохнут с облегчением. Таро-гороскоп обещает им начало счастливого периода и возможность оставить все неудачи в прошлом.

Какие знаки Зодиака скажут "пока" своим проблемам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Скорпион

Таро-гороскоп обещает вам большой успех. В ближайшие дни в вашей жизни произойдут перемены, о которых вы даже боялись мечтать. Именно поэтому готовьтесь к началу чего-то очень особенного, а весь негатив, который тянется из прошлого, стоит отбросить. Сжигайте мосты и знайте, что Вселенная поможет вам поставить жирную точку в истории ваших неудач.

Лев

Будьте внимательными и собранными, уже вот-вот судьба даст вам важнейший знак, который точно не следует упустить. Сделайте так, чтобы новая жизнь, которая скоро станет реальной, началась со счастливых событий и обошлась без ошибок. Говорите "пока" своим проблемам и не тратьте время на попытки кому-то что-то доказать. Живите для себя и наслаждайтесь радостными событиями, которых будет очень много.

Водолей

Карты Таро обещают вам фантастические трансформации, но сначала вам нужно сделать то, чего давно требует Вселенная. Все проблемы, обиды и неудачи, которые бременем легли на ваши плечи, наконец-то нужно сбросить. Вы сможете это сделать, важно лишь решиться и начать действовать. Вы не просто так попали в список счастливчиков, хватайтесь за этот шанс!

Телец

Пришло время впустить в сердце настоящую любовь и чудеса. Попрощайтесь с прошлым, даже если ради этого придется вычеркнуть из своей жизни людей, за которых вы почему-то до сих пор держались. Настоящее счастье придет только тогда, когда вы будете к нему готовы. И ваша решимость это докажет, поэтому не медлите и забудьте обо всем плохом уже сейчас.

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Knowinsiders.

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