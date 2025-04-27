Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые получат ключи от счастья

Водолей

Вам выпала карта "Императрица". В понедельник помните о силе слова и не злоупотребляйте ею. Вы получите особый шанс - все двери откроются, а препятствия исчезнут. Но не испортите все грубыми словами или оскорблениями в сторону других.

Помните о балансе и гармонии. Найдите новый способ достигать своих желаний, ведь успех действительно на вашей стороне. Иногда стоит выбрать новую стратегию, не бойтесь прокладывать новый путь. И если вы найдете ключ от счастья - не отпускайте его несмотря ни на что.

Близнецы

Вам выпала карта "Девятка жезлов". Даже если вам кажется, что жизнь не дает вам шансов на успех, это не так. Испытания заканчиваются, а вместо них придет "белая полоса". Начинается период счастья и побед, вы забудете обо всем плохом.

Будьте решительными и смелыми, изменения могут быть внезапными и даже пугать, но это лишь иллюзия. Доверьтесь судьбе и не поддавайтесь сомнениям, вам не следует слушать тех, кто не верит в чудеса. А когда вы приблизитесь к своей мечте - разделите успех с теми, кто был рядом в трудные времена.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Башня". Таро-гороскоп обещает вам шанс не просто начать все сначала, а сделать все так, чтобы избежать старых ошибок. Ключи от счастья, которые судьба вложит в ваши руки, откроют немало новых и крутых возможностей.

Но перед тем, как прыгать на волну перемен, нужно оглянуться и попрощаться со всем прошлым. Не тяните за собой груз плохих воспоминаний и мыслей о проигрыше. Все получится, вы сможете взлететь на вершину, верьте в себя.