Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые получат ключи от счастья

Уже скоро в жизни трех знаков Зодиака начнется особый период. Таро-гороскоп на 28 апреля обещает им шанс начать все с чистого листа.
Какие знаки Зодиака получат ключи от счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Императрица". В понедельник помните о силе слова и не злоупотребляйте ею. Вы получите особый шанс - все двери откроются, а препятствия исчезнут. Но не испортите все грубыми словами или оскорблениями в сторону других.
Помните о балансе и гармонии. Найдите новый способ достигать своих желаний, ведь успех действительно на вашей стороне. Иногда стоит выбрать новую стратегию, не бойтесь прокладывать новый путь. И если вы найдете ключ от счастья - не отпускайте его несмотря ни на что.
Вам выпала карта "Девятка жезлов". Даже если вам кажется, что жизнь не дает вам шансов на успех, это не так. Испытания заканчиваются, а вместо них придет "белая полоса". Начинается период счастья и побед, вы забудете обо всем плохом.
Будьте решительными и смелыми, изменения могут быть внезапными и даже пугать, но это лишь иллюзия. Доверьтесь судьбе и не поддавайтесь сомнениям, вам не следует слушать тех, кто не верит в чудеса. А когда вы приблизитесь к своей мечте - разделите успех с теми, кто был рядом в трудные времена.
Но перед тем, как прыгать на волну перемен, нужно оглянуться и попрощаться со всем прошлым. Не тяните за собой груз плохих воспоминаний и мыслей о проигрыше. Все получится, вы сможете взлететь на вершину, верьте в себя.
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