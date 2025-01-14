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Карты Таро назвали 4 знака Зодиака, которым улыбнется Фортуна. Только они взлетят выше облаков

Таро-гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в среду представителям 4 знаков Зодиака наконец-то повезет. Таро-гороскоп на 15 января сулит им невероятный сюрприз, им улыбнется Фортуна.

Какие знаки Зодиака добьются успеха и удивят всех вокруг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стрелец

В среду вам стоит довериться своей интуиции. Она приведет вас к правильным решениям, благодаря которым вы не только добьетесь успеха, а еще и заставить глотать пыль всех своих врагов. Начинайте покорять новые высоты и не бойтесь взлета.

Рыбы

Таро-гороскоп на среду сулит вам поцелуй удачи. В этот день вы с легкостью воплотите в жизнь все свои планы и даже сможете сделать то, о чем раньше лишь мечтали. Не стоит тратить время на пустяки, такой шанс дается очень редко, а потому срывайте с неба сразу все звезды.

Козерог

15 января вы сумеете найти общий язык с людьми, которые вам очень дороги. Не позволяйте эгоизму взять верх, если вы будете сохранять баланс и не впадать в крайности - вас ждет щедрая награда. В среду вам повезет, Фортуна наконец-то вам улыбнется.

Лев

Карты Таро сулят вам приятный сюрприз. Не отпускайте удачу, пока не добьетесь желаемого. Вы сможете взлететь выше облаков и удивить всех, кто вас недооценивал. Однако не стоит слишком высоко задирать нос - не спешите хвастаться своими успехами.

Напомним, ранее вышел Таро-гороскоп до конца недели.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака самые саркастичные.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Metro.

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