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Західну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиків

Неділя 29 листопада 2020 16:45
Західну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиків
Сніг у Рівненській області (фото: Ігор Клубук, Facebook)
Автор: Styler

У декількох областях України випав сніг у неділю, 29 листопада

У неділю, 29 листопада, снігом замело Львівську, Волинську, Закарпатську, Рівненську області. При цьому найбільше цьому радіють діти, які вже почали ліпити сніговиків.

Українці відразу ж опублікували в мережі знімки засніжених вулиць, дерев і будинків. На знімках також видно, що метеостанцію в Сарнах, Рівненській області, сильно замело.

Західну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиківЗахідну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиків

Метеостанція в Сарнах (фото: Ігор Клубук, Facebook)

"Метеостанція Сарни. Сьогодні випав перший сніг. Справжній сніг. 29 листопада 2020. 10:00 ранку", - написав Ігор Клубук у Facebook.

Західну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиківЗахідну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиків

Сніг у Львівській області (фото: instagram.com/novakovskiy78)

Варто зазначити, що сніг у західних областях України не був несподіванкою. Синоптики прогнозували в цих регіонах опади і похолодання до -8 градусів.

Західну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиків

Сніг у Рівному (фото: facebook.com/tipoverivne)

Сніг з дощем 1 грудня очікується в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. На решті території буде без опадів.

Західну Україну засипало снігом: діти ліплять сніговиків

Сніг у Рівненській області (фото: facebook.com/tipoverivne)

Температура вдень буде від -1 до +7 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від -8 до +4 градусів. Виняток становитиме Кримський півострів, де вдень очікується до +8 градусів, а нічні мінімуми складуть +3... +5 градусів.

Перший сніговик з першого снігу - велика рідкість

Posted by Типове Рівне on Sunday, November 29, 2020

Сніг у Рівному (відео: facebook.com/tipoverivne)

У середу, 2 грудня, сніг прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Сніг з дощем пройде у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Сніг у Львівській області (відео: instagram.com/violimood)

Нагадаємо, в Києві перший сніг сезону 2020-2021 випав 17 листопада.

Раніше в мережі з'явилося неймовірної краси панорамне відео, зроблене на засніженій горі Піп Іван.

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