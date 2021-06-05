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Карпати сколихнув землетрус: поштовх стався біля знаменитого скиту XVII століття

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Карпати, Субота 05 червня 2021 08:50
Карпати сколихнув землетрус: поштовх стався біля знаменитого скиту XVII століття Фото: Карпатські гори (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

У Карпатах стався землетрус, який зафіксували в селі Манява, біля якого розташований знаменитий старовинний чернечий скит, а також недалеко знаходиться популярний серед туристів Манявський водоспад.

Про це 5 червня йдеться в ранковому зведенні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На щастя, ніяких пошкоджень сейсмічна активність не викликала.

Землетрус пройшов "без негативних наслідків", і звернень від громадян до рятувальників не надходило.

Підземний поштовх, зафіксований приладами сейсмічної станції Карпатського регіону, вказує магнітуду 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

Це сталося в п'ятницю близько другої години дня.

Нагадаємо, що в Україні для визначення інтенсивності землетрусів використовується 12-бальна шкала MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка).

Згідно із цією шкалою, відчутний землетрус починається з 3 балів. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; просто неба - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах.

Як повідомлялося, перед цим сейсмологи 9 квітня фіксували потужний підземний поштовх, який торкнувся України. Тоді на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, і "відгомони" дійшли до Одеської області.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі.

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