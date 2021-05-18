Похолодання та зливи з градом: де в Україні сильно зіпсується погода

Погода в Україні цього тижня буде дощовою, помірно теплою, а місцями - прохолодною. Роз'яснення та підвищення температури очікується лише в п'ятницю - суботу, 21-22 травня. А на вівторок, 18-е число синоптики навіть зробили штормове попередження.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

"18 травня в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні. Що стосується температури, то прохолодніше всього у вівторок буде на заході - від +14 до +19, на півночі, півдні і в центрі +18+22, на сході +20+24 градуси. У Києві 18 травня очікуються дощі та грози, вдень +18+20, вночі +12+14 градусів. Фото: Погода в Україні 18 травня (meteo.gov.ua) 19 травня температура знизиться ще на кілька градусів, знову дощі і грози по всій території країни. У Києві +16+18 вдень, гроза і опади, вночі +10+12 градусів. Фото: Погода в Україні 19 травня (meteo.gov.ua) У четвер, 20 травня на заході буде похмуро і дощитиме, на інших територіях - грози. Температура в цей день +14+17 на заході, +17+21 на півночі і в центрі, +18+23 на півдні і сході. У Києві очікується +17+19 вдень, +10+12 вночі, грози і дощі. Фото: Погода в Україні 20 травня (meteo.gov.ua) В п'ятницю, 21 травня, невеликі опади очікуються на частині заходу, а в інші області прийде прояснення. Температура сильно не зміниться - все так само прохолодно на заході і помірно тепло в інших регіонах. У Києві +17+19 вдень, +8+10 вночі, без опадів. Фото: Погода в Україні 21 травня (meteo.gov.ua) 22 травня трохи потеплішає, день обіцяє бути сонячним і без опадів. Фото: Погода в Україні 22 травня (meteo.gov.ua)