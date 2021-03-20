Карпати накрила заметіль і засипало снігом: видовищне відео раптової зими

У Карпатах снігопад накрив гори товстим шаром "білого покривала", а на одній з найвищих вершин - на горі Піп Іван на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей - шар снігового покриву сягає 20 сантиметрів.

Висота масиву Чорна гора досягає 2028 метрів. Як правило, зима затримується тут часто і надовго.

Як поінформували на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту на Facebook -сторінці, вранці на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря склала -11 градусів.

Руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомий як "Білий Слон" або "Гуцульська піраміда", повністю засипало снігом.

"За минулу добу приріст снігового покриву 15-20 см", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сніг продовжує падати ще з учорашнього дня.

Також важливо зауважити, що через погіршення погодних умов в Карпатах і снігопади, в ДСНС 20 березня попередили про небезпеку сходження лавин.

Також повідомлялося, що напередодні снігопад накрив і Київ, через що на деяких вулицях утворилися пробки.