Снігопади в Карпатах: є загроза сходження лавин
Погода в Карпатах погіршилась, накрили снігопади. Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин.
Сьогодні і завтра у середньогiр’ї Львівської, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
За прогнозами синоптиків, сьогодні Україну вкриють дощі. Вдень температура повітря в регіонах буде в межах +3+8 тепла.
19 березня очікується несприятлива погода в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями очікується зниження температури в нічні години до морозів.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні найближчими днями буде прохолодною. Очікується мокрий сніг, вітер і низька температура повітря.
Нагадаємо, як прогнозувалось, погода в Україні почне змінюватися в бік потепління наприкінці березня.