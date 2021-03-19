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Київ накрив снігопад

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 08:10
Київ накрив снігопад Фото: снігопад у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода у Києві різко погіршилась 19 березня. Сьогодні у місті йде сніг, на деяких вулицях утворились затори.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Зазначимо, від самого ранку у столиці снігопад. Разом з тим, у місті сильний вітер. Синоптики попереджали, що сьогодні у Києві буде вдень +3+5, а вночі -1+1, а також сніг з дощем.

За даними Google Maps, в місті утворились затори на деяких вулицях. Зокрема, на вулиці Борщагівська, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Хрещатицька. Ускладнено рух транспорту на мосту Патона та Дарницькому мосту.

Київ накрив снігопадЯк прогнозували синоптики, сьогодні майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень в країні коливатиметься від 0 до +8, однак вночі на у деяких західних регіонах вона опуститься до -6 градусів.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні з 19 по 21 березня буде морозною, опадів очікується небагато, але небо буде похмурим, а повітря - холодним.

Також РБК-Україна писало, що в країні потеплішає 22-23 березня.

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