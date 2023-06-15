Карпатские лиганцы с мачанкой: как готовить одно из старинных блюд украинской кухни

В украинской кухне существует много блюд, которые готовят уже не одно столетье. Рецепты бережно передаются из поколения в поколение и часто бывает так, что умеют его готовить только единицы.
Как приготовить старинное блюдо лиганцы с мачанкой, рассказали в YouTube-канале "Кухня як релакс".
Для теста:
Начинка:
Для мачанки:
Картофель отвариваем "в мундире", даем остыть, чистим и натираем на терке. Добавляем соль, перец, взбиваем одно яйцо и хорошо вымешиваем.
Потом насыпаем муку и снова все хорошо вымешиваем. Сливочное масло нужно растопить, добавить к тесту и снова вымешать.
Готовим начинку: домашний творог солим и добавляем мелко нарезанный укроп. Вымешиваем.
Поверхность стола посыпаем мукой или крахмалом. Из теста формируем шарики, которые потом превращаем в лепешку, добавляем начинку и закрываем со всех сторон. Лиганцам придаем форму брусочка или шарика.
Далее кипятим кастрюлю воды и варим лиганцы как обычные вареники.
Готовим мачанку: кусочек копченого сала нарезаем брусочками. Лук нарезаем кубиками. Ставим на огонь сковороду и закидываем туда сало и лук вместе. Когда лук станет прозрачным, добавляем сметану и тушим на среднем огне, помешивая лопаткой, еще 5-7 минут.
Готовые лиганцы при подаче на стол поливаем мачанкой.
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