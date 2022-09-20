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В Карпатах туристов неожиданно застал сильный ветер и снег: на помощь вызвали спасателей

В Карпатах спасатели спасли туристов из Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В горах Карпат спасатели помогли туристам, которые из-за непогоды оказались в сложных условиях и не могли двигаться дальше.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В частности, парень с девушкой пошли в горы, где в связи со сложными погодными условиями не могли самостоятельно продолжить движение.

Поэтому 19 сентября 22-летний турист из Киева обратился за помощью к спасателям. Житель столицы сообщил, что он вместе 20-летней девушкой, движется по Черногорскому хребту от озера Бребенескул Закарпатской области в направлении горы Дземброня (на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области).

Однако, они не могли самостоятельно продолжить движение в связи с сильным ветром, ограниченной видимостью и низкой температурой.

В Карпатах спасатели помогли туристам из Киева (facebook.com/dsns.if)

Туристы совершали проход по Черногорскому хребту от урочища Заросляк до села Дземброня, через г. Шпицы, озеро Несамовитое, Бербенескул и гору Гутин Томнатик и Менчул.

"Для оказания помощи туристам сразу было привлечено поисково-спасательное отделение Явирник, базирующееся на горе Поп Иван и сообщено Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области для привлечения Раховских горных спасателей", - говорится в сообщении.

В Карпатах спасатели помогли туристам из Киева (facebook.com/dsns.if)

Спасатели нашли пострадавших, согрели и провели к озеру Бребенескул Закарпатской области, где дальше пострадавших на снегоболотоходе сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

В селе Богдан Закарпатской области спасатели передали пострадавшим медикам. От дальнейшей госпитализации туристы отказались.

В Карпатах спасатели помогли туристам из Киева (facebook.com/dsns.if)

Недавно мы сообщали, что в Карпатах продолжает бурлить непогода и снега насыпало до колен.

Также впервые в горах украинских Карпат снег выпал 18 сентября.

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