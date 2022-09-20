Снега выше колена. В Карпатах продолжает бушевать непогода (видео)

В Карпатах продолжает бушевать непогода. Местами снега насыпало выше колена, поэтому спасатели просят туристов воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Яворницкого поисково-спасательного отделения Василия Фицака.

"В высокогорье Черногоры непогода. По прогнозам, такая погода до воскресенья. Поэтому следует удержаться от выходов в горы, видимость ограничена, а снега местами выше колена", - рассказал он.

Тем временем Черногорский спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван облачно. Ветер юго-восточный 4-6 м/с, а т емпература воздуха опустилась до -3 градусов.

Фото: засыпанный снегом Черногорский спасательный пост в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)