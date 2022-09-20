Снега выше колена. В Карпатах продолжает бушевать непогода (видео)
В Карпатах продолжает бушевать непогода. Местами снега насыпало выше колена, поэтому спасатели просят туристов воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Яворницкого поисково-спасательного отделения Василия Фицака.
"В высокогорье Черногоры непогода. По прогнозам, такая погода до воскресенья. Поэтому следует удержаться от выходов в горы, видимость ограничена, а снега местами выше колена", - рассказал он.
Тем временем Черногорский спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван облачно. Ветер юго-восточный 4-6 м/с, а температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Фото: засыпанный снегом Черногорский спасательный пост в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)
Напомним, в горах Карпат 18 сентября выпал первый снег.
Также, согласно прогнозу, сегодня в Украине будет дождливо. При этом в западных областях ожидается туман.