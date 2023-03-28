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Зима вернулась: в Карпатах среди весны ударил мороз -14 (фото)

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Вторник 28 марта 2023 10:58
Зима вернулась: в Карпатах среди весны ударил мороз -14 (фото) Фото: В Карпатах выпал снег (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Украину пришло похолодание и температура воздуха значительно опустилась. В Карпатах 28 марта среди весны выпал снег и ударил мороз.

Об этом сообщили на странице Черногорского горный поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 9:00 28 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-западной 8 м/с. Температура воздуха -14°С", - сообщили спасатели.

Также на странице опубликовано фото заснеженных вершин Карпат.

Зима вернулась: в Карпатах среди весны ударил мороз -14 (фото)В Карпатах выпал снег и ударил мороз (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики предупреждают о непогоде

В Украине с 28 марта ожидается ухудшение погодных условий, в частности, дожди и мокрый снег. При этом в Карпатах похолодает до -12 градусов.

В среду, 29 марта, в Украине прогнозируется небольшой снег, а также порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 -6, а днем от 0 до +6.

Напомним, 28 марта в Украине ожидается смена погоды на более "зимнюю".

Кроме того, мі писали, что синоптики ошарашили новым прогнозом на Пасху.

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