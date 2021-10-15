У Карпатах вже перші замети: красу засніжених гір показали на фото

Хоча в цілому в Україні фіксується потепління, для Карпатського регіону характерна інша ситуація - тут традиційна холоднеча та сніги.

Вранці сьогодні мороз досягав на горі Піп Іван показника в -5 градусів, також був штиль. Ясне небо ще краще дозволяло насолоджуватися приголомшливим видом засніжених гір.

У Карпатах сніг перетворюється на замети (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Користувачі мережі із захопленням висловлюються про пейзаж, а також звернули увагу на виразні сліди на снігу - й іронізують, чи не ведмежі вони.

Яка краса!

Сліди ведмедя чи Василя?

І сніг лежить...

Доброго зимового ранку!

До речі, днем раніше тут було досить хмарно, а мороз - трохи слабкіший (-4 градусів), і велична краса гір в снігу набула злегка грізного характеру.

Засніжені Карпати днем раніше - 14 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Тут же для порівняння - фото від гірських рятувальників ще за день, 13 жовтня, коли мороз був до -6 градусів і спокійний вітер (близько 5 м/с), але ясне небо над засніженими схилами помітно впливало на пейзаж.

Так виглядали Карпати в снігу 13 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)