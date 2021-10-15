У Карпатах вже перші замети: красу засніжених гір показали на фото

У Карпатах зберігаються морози, і сніг на вершині гори Піп Іван Чорногірський став нагадувати справжні замети. Красу засніженого пейзажу доповнила ясна погода.
Про це 15 жовтня повідомили на сторінці чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
Хоча в цілому в Україні фіксується потепління, для Карпатського регіону характерна інша ситуація - тут традиційна холоднеча та сніги.
Вранці сьогодні мороз досягав на горі Піп Іван показника в -5 градусів, також був штиль. Ясне небо ще краще дозволяло насолоджуватися приголомшливим видом засніжених гір.
У Карпатах сніг перетворюється на замети (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Користувачі мережі із захопленням висловлюються про пейзаж, а також звернули увагу на виразні сліди на снігу - й іронізують, чи не ведмежі вони.
До речі, днем раніше тут було досить хмарно, а мороз - трохи слабкіший (-4 градусів), і велична краса гір в снігу набула злегка грізного характеру.
Засніжені Карпати днем раніше - 14 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Тут же для порівняння - фото від гірських рятувальників ще за день, 13 жовтня, коли мороз був до -6 градусів і спокійний вітер (близько 5 м/с), але ясне небо над засніженими схилами помітно впливало на пейзаж.
Так виглядали Карпати в снігу 13 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Зазначимо, що днями засипало снігом і популярний гірськолижний курорт Буковель на Прикарпатті.
Як повідомлялося, синоптики прогнозують потепління в Україні до +20 градусів вже до кінця наступного тижня.