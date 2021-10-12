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Буковель засипало снігом

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Карпати, Вівторок 12 жовтня 2021 11:11
Буковель засипало снігом Фото: Буковель засипало снігом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 жовтня на гірськолижному курорті Буковель (Івано-Франківська область) випав сніг. Крім того, засніжило і на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу курорту та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Перший сніг вкриває схили курорту! Уже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ ховається білосніжною ковдрою", - йдеться в повідомленні.

Буковель засипало снігом

Фото: Буковель засипало снігом (кадр відео)

Разом з тим у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості зазначили, що сьогодні, о 09:30 на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг.

Водночас температура повітря на горі впала -1, вітер південно-західний, 5 м.с, спостерігаються хмари та туман.

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