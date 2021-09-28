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В Карпатах виявили невідому змію: укус вбиває миттєво (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В українських Карпатах помітили невідомих мутантів, які раніше у природі не траплялися. А головне, що укус цієї істоти смертельний і може вбити навіть людину.

Про це йдеться у сюжеті "Загубленого світу" на 2+2.

Так, звичайний вуж схрестився з отруйною гадюкою. Раніше цього в природі не траплялося, адже це два різних види плазунів. Окрім того, укус цієї істоти дуже смертельний і вбиває миттєво.

За словами карпатської мольфарки Магдалени Мочіовськи, істоти наскільки стали нахабними, що навіть почали лізти у людські хати і кусають маленьких дітей.

Мутанти поводяться дуже агресивно. У них такі зуби, що людина може подумати, що це звичайний вуж. Однак насправді це "гадино-вуж", який набагато отруйніший від звичайної гадюки.

Невідому істоту мольфарка одного дня знайшла у ліжечку чотирічного сина. Відтоді чотирирічний Сашко цього дня святкує свій другий день народження. Адже протиотрути укусу мутанта досі не існує.

"От бачите висить оголошення: "Увага вхід до лісу тимчасово обмежений через невідомий вид отруйного плазуна. Будь обачні та обережні!", - каже жінка.

У Карпатах знайшли невідому істоту (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що Карпати накрив сніговий шторм і рятувальники просили туристів не ходити в гори.

Також ми писали, що у Карпатах постраждала туристка, яка спускалася з Говерли.

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Карпаты