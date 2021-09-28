В Карпатах виявили невідому змію: укус вбиває миттєво (фото)

Так, звичайний вуж схрестився з отруйною гадюкою. Раніше цього в природі не траплялося, адже це два різних види плазунів. Окрім того, укус цієї істоти дуже смертельний і вбиває миттєво.

За словами карпатської мольфарки Магдалени Мочіовськи, істоти наскільки стали нахабними, що навіть почали лізти у людські хати і кусають маленьких дітей.

Мутанти поводяться дуже агресивно. У них такі зуби, що людина може подумати, що це звичайний вуж. Однак насправді це "гадино-вуж", який набагато отруйніший від звичайної гадюки.

Невідому істоту мольфарка одного дня знайшла у ліжечку чотирічного сина. Відтоді чотирирічний Сашко цього дня святкує свій другий день народження. Адже протиотрути укусу мутанта досі не існує.

"От бачите висить оголошення: "Увага вхід до лісу тимчасово обмежений через невідомий вид отруйного плазуна. Будь обачні та обережні!", - каже жінка.

У Карпатах знайшли невідому істоту (скрін з відео)