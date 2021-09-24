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Карпати накрив сніговий шторм: рятувальники просять туристів не ходити в гори (відео)

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Карпати, П'ятниця 24 вересня 2021 10:47
Карпати накрив сніговий шторм: рятувальники просять туристів не ходити в гори (відео) Карпати накрило сніговим штормом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські Карпати накрило справжнім сніговим штормом. Туристам рекомендують утриматися від походу в гори, так на високогір'ї вітер з поривами до 25-30 м/с.

Про це повідомили на чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту в Facebook.

Рятувальники наполегливо рекомендують туристам утриматися від виходу на високогір'ї. Рано вранці була зафіксована температура близько 0 градусів і сильний штормовий вітер з поривами до 30 м/с.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу на високогір'ї!!! Станом на 8:35 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0 градусів, вітер північно-західний 20-24 м/с, з поривами до 30 м/с. Хмарно, обмежена видимість до 70 м, дрібний дощ зі сніговою крупою", - розповіли рятувальники в повідомленні та показали на відео, яка ситуація зараз на горі Піп Іван.

Варто відзначити, що У ДСНС оголошено штормове попередження по всіх областях на заході України. Очікується шквальний вітер у багатьох регіонах країни. За прогнозами, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. у західній частині країни – до 25-30 м/с.

Небезпечна погода триватиме в Україні до кінця доби, а вже в суботу та неділю в більшість регіонів країни увірветься довгоочікуване потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у п'ятницю більшість областей України заллє моторошними дощами.

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Карпаты Штормове попередження
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