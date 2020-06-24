В Карпатах через негоду зникло особливе смарагдове озеро: його дуже любили туристи

Повінь у Карпатах стала причиною зникнення неймовірно красивого гірського озера Криве, яке мало форму латинської S і знаходилося у Верховині.

Про те, що озера, яке було наповнене чистою і холодною водою, і навколо якого ряснів мальовничий ліс, більше немає, написала активістка Яніна Лучейко у своєму Facebook.

"Сьогодні у Верховині, присілок Кривець, сталося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в присілок. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлової хати. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природню дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош..." - написала еко-активістка.

Озеро Криве зникло через повінь в Карпатах (фото: facebook.com/lucheyko)

Цікаво, що це озеро утворилося в 2008 році так само під час повені - внаслідок гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка та падіння каміння, дерев та ґрунту, що перекрило гірський потік Кривець.

"Зсув підійшов впритул до дороги, ще 1 метр - і тут не зможе проїхати авто... Тільки верхи, але внизу дуже стрімка прірва. Вода забрала з берегів карпатських річок все сміття. Черемош і його притоки начисто змили все, що люди так довго накопичували. Все сміття незабаром опиниться в морі. І хто зна, може люди, відпочиваючи на пляжі, зможуть впізнати свої речі... В цьому році Карпатам буде потрібна надзвичайна допомога", - додала Яніна.

Зауважимо, що це озеро було популярним серед українських туристів. Тепер вони позбавлені нагоди, відвідати це мальовниче місце.

"Озеро Криве зникло? Як так? Стихія утворює і забирає... Так шкода... Пригадую, останні наші недільні мандри, воно було особливе, смарагдове", - написала мандрівниця Людмила Максімова.

Ось так виглядало озеро Криве до повені в Карпатах (фото: facebook.com/vasya8dyachuk)

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