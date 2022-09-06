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У Карпатах знайшли велетенський гриб: фото неймовірної знахідки

Величезний гриб знайшли в Карпатах (facebook.com/CarpathianNNP)
Автор: Тетяна Самарук

У Карпатах грибники знайшли гриб гігантського розміру.

Про знахідку розповіли у Карпатському національному природному парку.

Зокрема, розмір та вага гриба вражає.

"Гриб-гігант знайдено в Ворохтянському ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення)", - йдеться в повідомленні.

Загальна вага гриба сягає 3 кілограми.

Гігантський гриб сфотографували на згадку, адже такий важко знайти.

У коментарях користувачі пишуть, що їм важко повірити у те, що цей гриб справжній.

У Карпатах знайшли гриба-велетня (facebook.com/CarpathianNNP)

Раніше ми повідомляли, що на Волині жінка виростила велетенський огірок.

Також ми писали, що в Україні знайшли гігантський гриб.

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