У Карпатах почалася зима: намело снігу і мінусова температура (фото)

Сьогодні, 24 жовтня, в Карпатах одну з найвищих вершин - гору Піп Іван Чорногірський замело снігом. При цьому у високогір'ї зафіксували справжні зимові морози.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook .

"Станом на 10:40 24.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -6°С, вітер південно-західний 3 м/с, хмарно з проясненнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, і після теплих днів очікується похолодання практично на всій території країни. Але є і приємна новина - вітер буде не такий сильний, а завдяки впливу приходить антициклону дощів практично не буде.

Ми також писали про те, що експерти розповіли українцям, коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму. Більшість експертів вважають, що зимову гуму необхідно міняти на літню при настанні перших морозів і снігу.

Якщо температура повітря опустилася до +5 градусів, а ночами вже близько нуля або навіть невеликі заморозки, то краще поставити зимову гуму - це вбереже вас від ДТП.

При цьому не варто їздити на зимовій гумі, якщо температура повітря становить +10. Так що необхідно стежити за прогнозом погоди в цей час.