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У Київ несеться ураган: синоптики попереджають про небезпеку

Вівторок 06 жовтня 2020 09:10
У Київ несеться ураган: синоптики попереджають про небезпеку
У Києві очікується сильний вітер (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У столиці 6 жовтня очікується сильний вітер

6 жовтня в Києві синоптики прогнозують сильний вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 м/с. Це відноситься до жовтого рівня небезпеки. Про це жителів столиці інформує сайт Українського Гідрометцентру.

Під час сильного вітру фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

  • Щільно закрийте всі вікна, якщо ви знаходитесь вдома,
  • Приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому будинку або природному;
  • Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч з ними автотранспорт.

Якщо ви бачите, що недалеко від вас або автомобіля впало дерево, терміново телефонуйте за номерами 101 або 103.

Зазначимо, що синоптики дають невтішні прогнози на цей тиждень. Так, за словами експертів, погода в Україні в найближчі дні почне різко погіршуватися і прогнозуються сильні дощі, місцями зливи. Також почне знову опускатися температура повітря.

За повідомленням Укргідрометцентру, в Києві 6 жовтня синоптики прогнозують сильний дощ, вітер південно-східний зі штормовими поривами. Вночі +12 +14 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

Як ми писали раніше, Україну заллє потужними зливами.

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