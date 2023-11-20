Карпачев назвал "главное преступление", какие родители совершают, когда воспитывают детей

Какую ошибку совершают родители

Эксперт рассказал, что многие родители считают, что детей нужно воспитывать интуитивно.

Однако Карпачев с этим мнением категорически не соглашается.

В частности, все трудности, от которых человек сейчас страдает - это все последствия воспитания родителями. А у 95% люди бессознательно передают это своим детям.

"Представьте ситуацию: вы купили авто из салона, сели за руль впервые и поехали с мыслью "ну как-то же на велосипеде научилась". А когда ваше путешествие быстро закончилось и вы говорите: "Мое авто меня не слушает и плохо себя ведет, сделайте с ним что-нибудь", - говорится в сообщении.

Карпачев рассказал, что ребенок гораздо выносливее автомобиля и никто родителей не арестует, когда вы в очередной раз будете кричать на ребенка - поведение которого является результатом исключительно вашего воспитания.

Психолог отметил, что многие родители даже в таких простых вещах как грудное вскармливание, формирование привязанности или приучение к горшку делают ужасные вещи, которые оставляют ребенку неисправимый след на всю его жизнь.

Можно ли кричать на ребенка

Дети начинают бояться собственных действий, ведь они могут спровоцировать негативную реакцию у взрослых и крик. У ребенка возникает реальный страх быть брошенным, ненужным, а также стойкое чувство одиночества.

В подростковом возрасте это превращается в замкнутость, неспособность к диалогу, в страх отстаивать собственное мнение. Такие дети не смогут разрешать конфликтные ситуации и вряд ли станут лидерами в коллективе.

Крики, скандалы, постоянные упреки влекут за собой замкнутость, снижают самооценку, потому что у ребенка появляется ощущение, что его не любят и не ценят.

Ребенок постоянно пытается любым способом избежать негативной реакции родителей, поэтому выбирает для этого все возможные варианты.

Самый первый из них - скрыть что-то, то есть обдумать. Все начинается с оценок или разбитой вазы. Но хуже всего, то, что ребенок все время приспосабливается, придумывает и боится быть разоблаченным. Это приводит к нервным срывам и депрессиям.