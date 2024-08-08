RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кармическая удача изменят жизнь трех знаков Зодиака. Ждите хороших новостей

Каким знакам Зодиака повезет до конца лета (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В августе представители трех знаков Зодиака услышат хорошие новости. Все изменит кармическая удача.

Какие знаки Зодиака возродятся из пепла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Водолей

До конца лета вы поймете, что все хорошее возвращается. Эффект бумеранга, особенно если вы сделали немало добрых поступков, в этот раз принесет лишь приятные сюрпризы. Готовьтесь к фантастическим переменам.

Кармическая удача поможет вам решить все проблемы. Не забывайте заботиться не только об окружающих, а еще и о себе. Это очень важно.

Дева

В августе вас закружит ураган веселья и радости. Ваша жизнь наполнится счастьем, перемен будет немало. И к осени вы поймете, что стали абсолютно новым человеком. 

Не бойтесь кармической удачи, ведь поначалу она покажется слишком резкой и напористой. Она действительно может "снести" все границы и разрушить все стереотипы. Все кардинально изменится, однако вам это пойдет лишь на пользу.

Овен

Прислушивайтесь к своим инстинктам. Вы уже в шаге от грандиозных перемен, пришло время возрождаться из пепла. Кармическая удача поможет вам забыть обо всем плохом.

Судьбоносные события подарят вам немало радости. Не забывайте фиксировать свои победы, но обращайте внимание и на промахи. Составляйте план и четко выстраивайте стратегию.

Напомним, ранее астролог рассказала, какие знаки получают сюрприз от "зеркальной" даты.

Кроме этого, читайте Таро-гороскоп на 8 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология