RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кардиолог рассказала, как улучшить память и работу мозга

Как улучшить память и мозговую активность (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди ищут лекарства и способы, которые могут улучшить мозговое кровообращение и память. Как оказалось, не нужно искать "волшебную таблетку", ведь все гораздо проще.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Ha что влияет мозговой кровооборот

Мозг, как руководящий центр, координирует работу внутренних органов и системой, функции языка, мышления, памяти, движения, восприятия.

При этом в момент увеличения разумовой или физической нагрузки происходит перераспределение так, чтобы питания и киceнь получили те отдели, которые больше всего этого требуют. В мозг, как и в сердечную мышцу, кровь поставляется, чтобы обеспечить функциональность организма.

Среди симптомов, свидетельствующих, что питание мозга кислородом ухудшено, выделяются:

  • головная боль и головокружение
  • тошнота и рвота
  • боль в глазах
  • apитмия
  • психические расстройства
  • ощущение холода или печенье в пальцах рук и ног
  • нестабильное давление
  • плохая память, забывчивость

Что делать, чтобы улучшить мозговое кровообращение и память

По словам врача, лучшим лекарством является физическая активность. В частности, нужно гулять по улице, ездить на велосипеде и заниматься спортом в целом.

Если вы не будете курить и употреблять алкоголь, не будете иметь лишнего веса и правильно питаться, то ваше кровообращение в мозге будет просто идеальным.

"Задумайтесь, какие вредные привычки есть в вашей жизни и, возможно, именно они мешают мозговому кровообращению хорошо работать", - рассказала кардиолог.

Какие физические упражнения для улучшения памяти будут эффективными:

  • хождение в быстром темпе - хорошим вариантом является скандинавская ходьба с палками, служащими не только опорой, но и дополнительной нагрузкой на плечевой пояс и руки
  • хатха-йога - положительно влияет на тело и помогает расслабиться
  • аэробные нагрузки - позволяют поддерживать вес, улучшают кровообращение, что важно для работы мозга
  • силовые тренировки - наращивают мышечную массу, а это означает питание суставов, повышение общей активности

К тому же, полноценный сон помогает закрепить эпизодические воспоминания - связанные с временем и местом.

Фаза быстрого сна играет важную роль в связывании и согласовании воспоминаний, связанных с изучением моторных навыков типа игры на музыкальных инструментах или езды на мотоцикле.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье