Кардиолог рассказала, как улучшить память и работу мозга

Ha что влияет мозговой кровооборот

Мозг, как руководящий центр, координирует работу внутренних органов и системой, функции языка, мышления, памяти, движения, восприятия.

При этом в момент увеличения разумовой или физической нагрузки происходит перераспределение так, чтобы питания и киceнь получили те отдели, которые больше всего этого требуют. В мозг, как и в сердечную мышцу, кровь поставляется, чтобы обеспечить функциональность организма.

Среди симптомов, свидетельствующих, что питание мозга кислородом ухудшено, выделяются:

головная боль и головокружение

тошнота и рвота

боль в глазах

apитмия

психические расстройства

ощущение холода или печенье в пальцах рук и ног

нестабильное давление

плохая память, забывчивость

Что делать, чтобы улучшить мозговое кровообращение и память

По словам врача, лучшим лекарством является физическая активность. В частности, нужно гулять по улице, ездить на велосипеде и заниматься спортом в целом.

Если вы не будете курить и употреблять алкоголь, не будете иметь лишнего веса и правильно питаться, то ваше кровообращение в мозге будет просто идеальным.

"Задумайтесь, какие вредные привычки есть в вашей жизни и, возможно, именно они мешают мозговому кровообращению хорошо работать", - рассказала кардиолог.

Какие физические упражнения для улучшения памяти будут эффективными:

хождение в быстром темпе - хорошим вариантом является скандинавская ходьба с палками, служащими не только опорой, но и дополнительной нагрузкой на плечевой пояс и руки

хатха-йога - положительно влияет на тело и помогает расслабиться

аэробные нагрузки - позволяют поддерживать вес, улучшают кровообращение, что важно для работы мозга

силовые тренировки - наращивают мышечную массу, а это означает питание суставов, повышение общей активности

К тому же, полноценный сон помогает закрепить эпизодические воспоминания - связанные с временем и местом.

Фаза быстрого сна играет важную роль в связывании и согласовании воспоминаний, связанных с изучением моторных навыков типа игры на музыкальных инструментах или езды на мотоцикле.