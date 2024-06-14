Кардиолог рассказала, нужно ли периодически ложиться в больницу, чтобы "прокапаться"
Часто от врачей можно услышать фразу: "Вы должны лечь в больницу, чтобы прокапаться". Однако существуют определенные показания к госпитализации и следует знать о разнице между капельницей или уколом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу кардиолога Анны Солощенко.
Причины лечь в больницу
По словам врача, первая причина - это острое заболевание средней степени тяжести или тяжелое.
К примеру, в кардиологии это может быть острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия (предынфарктное состояние), пароксизм мерцательной аритмии (или другой острой аритмии), миокардит, острая сердечная недостаточность.
Вторая причина - обострение хронического заболевания. Само обострение, а не профилактика обострения.
Потому что именно обострение хронической болезни в средней или тяжелой степени требует стационарного лечения.
Причиной частых госпитализаций может быть несоблюдение рекомендаций врача, неправильный образ жизни. Речь идет о том, когда пациент с сердечной недостаточностью не принимает все назначенные лекарства, или употребляет много соли или мало двигается.
Что еще приведет к частым визитам в больницу
Нельзя игнорировать возможность того, что вас неправильно лечат. Иногда бывает не лишним выслушать мнение другого врача.
Выбирайте опытного специалиста, через руки которого проходят тысячи подобных случаев в год, больницы или институты, специализирующиеся на вашем заболевании.
Все потому, что причина может таиться в том, что вам нужно более радикальное лечение, часто даже хирургическое.
Последняя причина лечь в стационар - это сложное обследование, которое нельзя сделать при амбулаторных условиях. Диагностические возможности поликлиник очень ограничены.
Клиники имеют гораздо больше возможностей как для инструментальной диагностики, так и для консультаций смежных специалистов, проведения консилиумов.
Когда не нужно "ложиться прокапаться"
Кардиолог отметила, что не нужно ложиться в больницу для профилактики или если вы в прошлом перенесли заболевание, нуждающееся в госпитализации.
"Профилактика - это каждый ваш день. Ваше питание, медикаменты, физические нагрузки, контроль массы тела, отказ от вредных привычек. Человек - это не резервуар, который можно впрок напичкать лекарством, чтобы потом пол года ничего не делать", - написал врач.
Капельница или укол нужны тогда, когда состояние пациента требует срочного введения лекарства и нет времени ждать, пока таблетка попадет в желудок или кишечник и начнет всасываться.
Это состояние, угрожающее жизни или может ухудшиться в любую секунду. К примеру, инфаркт миокарда в процессе. Ежесекундно может возникнуть одно из многочисленных осложнений.
Преимущество капельницы в том, что через несколько секунд лекарство уже действует в нужном месте. Для таблеток этот период может составлять от 20 минут до нескольких часов.
Ранее врач называл совершенно недейственный способ лечения, который в цивилизованном мире не используется.
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