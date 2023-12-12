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Кардиолог назвал продукты, от которых отказался навсегда. Эта еда "убивает" сердце

Вторник 12 декабря 2023 10:44
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Кардиолог назвал продукты, от которых отказался навсегда. Эта еда "убивает" сердце Что вредит сердцу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Кардиолог Г. Сунтар Канаганаягам рассказал, какие продукты не следует употреблять, если вы хотите сохранить здоровье и заботитесь о том, чтобы ваше сердце хорошо работало. Некоторая пища очень плохо влияет на общее состояние, она не только неполезна, но и вредна.

От каких продуктов отказался кардиолог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

От каких продуктов следует отказаться

По словам кардиолога, для здоровья сердца нужно избегать продуктов, содержащих много соли и сахара. Также не следует злоупотреблять блюдами с избыточным содержанием жиров.

"Как кардиолог, я стараюсь избегать пищи с высоким содержанием нездоровых жиров, натрия и добавленного сахара. Это включает обработанные пищевые продукты, такие как фаст-фуд, обработанное мясо (например, бекон, чоризо), готовые закуски, а также сладкие напитки", - заявил врач.

Обратите внимание (фото: freepik.com)

Какие продукты вредят здоровью (фото: freepik.com)

Сам кардиолог вообще не употребляет мясо. По его словам, если бы он не был вегетарианцем, то все равно отказался бы от некоторых видов мясных и молочных продуктов.

"Я бы избегал чрезмерного потребления красного мяса и обезжиренных молочных продуктов, поскольку у них много насыщенных жиров и трансжиров. Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета", - добавил кардиолог.

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Какие продукты "убивают" здоровье (фото: freepik.com)

Почему эти продукты вредны для сердечно-сосудистой системы

По словам кардиолога, блюда, в которых много нездоровых жиров, влияют на уровень холестерина. Это приводит к накоплению жировых отложений в артериях, что существенно увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

А продукты с избыточным содержанием соли плохо влияют на давление, из-за чего также возрастает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Пища с большим количеством сахара может привести к увеличению веса. Кроме того, это плохо влияет на работу сердца и может привести к диабету.

Ранее мы уже рассказывали, что кардиолог назвал первые признаки серьезных проблем с сердцем.

Кроме этого, недавно уже стало известно, что диетолог назвала два способа сделать запеченный картофель полезным.

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