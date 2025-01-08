Кардиолог назвала состояние, которое возникает после праздников и указывает на проблемы с сердцем

Отеки являются одними из самых распространенных явлений после праздников, ведь люди в тот период питаются нездорово. Однако, отеки также могут быть признаком проблем с сердцем, поэтому стоит вовремя распознать такие.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как можно помочь организму самостоятельно избавиться от отеков.

Почему возникают отеки

По словам кардиолога Натальи Иванюк, новогодние праздники - это такое волшебное время, когда все живут максимально нездорово. В этот период люди физически неактивны, пьют много алкоголя и едят максимально нездоровую пищу, которая очень соленая.

Все это может приводить к отекам.

"Критического ничего нет, если эти отеки только связаны с нарушением вашего режима", - добавила медик.

Другое дело, когда есть другие сердечные состояния, которые также характеризуются отеками.

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, если человек много стоит или находится в одном и том же положении много времени, например длительное путешествие сидя, то это также может приводить к отекам.

Решение этой проблемы - физическая активность, даже небольшая зарядка поможет избавиться от этой симптоматики.

Кроме того, если человек пьет мало воды в день, то тело начинает экономить и развиваются отеки, от которых легко избавиться, если употреблять достаточное количество жидкости.

Признаки сердечных отеков

Локализация

Сердечные отеки часто появляются на стопах, голенях и лодыжках. Могут усиливаться вечером, особенно если сидели или стояли длительное время.

Плотность

При нажатии остается ямка, которая исчезает не сразу.

Сопутствующие симптомы

Может появиться одышка даже при небольшой физической нагрузке, ощущение слабости или усталости.

К тому же могут посинеть пальцы или губы.

Длительность

Если отеки держатся более 1-2 дней после праздников, это повод обратить на это внимание.

Нужно быстро обратиться к врачу, если:

отеки сопровождаются болью в груди

чувствуете тяжесть дыхания даже в покое

заметили значительное увеличение веса за короткое время

Как помочь организму самостоятельно

Кардиолог советует при такой проблеме уменьшить потребление соли и алкоголя. Также необходимо пить больше воды, чтобы вывести избыток соли.

Поднимите ноги выше уровня сердца для уменьшения отеков и вернитесь к физической активности.