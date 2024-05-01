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Кардиолог назвала опасное состояние, возникающее от употребления кофе и алкоголя

Среда 01 мая 2024 07:46
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Кардиолог назвала опасное состояние, возникающее от употребления кофе и алкоголя Кардиолог рассказала, почему возникает аритмия (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Аритмия является распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. И многие не знают, насколько она опасна и почему возникает.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что известно об аритмии

По словам врача, аритмий много и одной из разновидностей есть экстрасистолы.

Это дополнительные сокращения сердца, происходящие вне обычного сердцебиения. Они могут быть вызваны разными факторами, включая стресс, усталость, употребление кофеина или алкоголя, ну и конечно разные заболевания сердца.

Кардиолог отметила, что у всех людей встречаются экстрасистолы каждый день.

"Мы не работы и сердце наше - очень чувствительный орган", - говорится в сообщении.

В большинстве случаев экстрасистолы не представляют угрозы здоровью и могут проявляться как незначительные перебои в работе сердца.

Однако, в некоторых случаях, они указывают на серьезные проблемы с сердцем и требуют тщательного обследования (УЗИ сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ, лабораторная диагностика, консультация кардиолога и интервенционного кардиохирурга).

Опасна ли

Опасность экстрасистол возникает тогда, когда они становятся частыми, длительными или сопровождаются другими симптомами, такими как головокружение, отеки ног, боли в груди, часто присоединяется чувство страха, тревожности.

Если в результате хотлера обнаружено более 10% экстрасистола от всех сокращений сердца на записи, жизненно угрожающие блокады сердца, паузы в работе сердца - 2,5 секунд.

Важно знать, что в таких случаях они могут являться признаком патологий сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, пороки сердца) и требуют немедленного обследования и лечения.

Поэтому если у вас появляются частые или необычные ощущения в сердце, нужно обратиться к кардиологу. Своевременно выявленные проблемы всегда будут успешно решены.

Ранее мы сообщали, какие болезни часто возникают у молодых людей.

Также кардиолог называла кофе, который не вредит сердцу.

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