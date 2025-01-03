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Кардиолог назвала самое старое обследование, которое обнаруживает много проблем с сердцем

Пятница 03 января 2025 14:00
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Кардиолог назвала самое старое обследование, которое обнаруживает много проблем с сердцем Какие болезни помогает обнаружить электрокардиограмма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Электрокардиограмма является одним из методов диагностики сердечно-сосудистой системы. Такой метод назначает врач при наличии определенных симптомов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о болезнях, которые помогает обнаружить ЭКГ.

Как проводится электрокардиограмма

Электрокардиография проводится на специальном приборе - кардиографе. Во время исследования на специальной ленте фиксируются электрические колебания, возникающие в процессе работы сердца. По отклонениям основных зубцов можно определить, какое именно заболевание лежит в основе сердечно-сосудистой патологии.

На область груди, на запястья и лодыжки крепятся электроды, передающие электрические импульсы на электрокардиограф.

"Очень информативный, но самый старый из всех и немножко переоцененный. Не все патологии можно диагностировать с помощью только одной ЭКГ", - сказала кардиолог Натальи Иванюк.

Что показывает ЭКГ

По словам врача, первое обращается внимание на пульс - частота, периодичность, интенсивность (тахикардия, брадикардия).

Наличие нарушений ритма - есть ли аритмия.

Благодаря проведению ЭКГ можно диагностировать или заподозрить:

  • инфаркт миокарда
  • ишемическую болезнь сердца
  • миокардит
  • перикардит
  • тромбоэмболию легочной артерии
  • врожденные и приобретенные пороки сердца

Симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

Настоящие проблемы с сердцем чаще проявляются другими симптомами:

  • боль в груди
  • боль, отдающая в левую руку
  • одышка или отеки
  • головокружение и головная боль
  • учащенное или неровное сердцебиение
  • слабость и усталость

Лучшее время для проведения первой электрокардиограммы - это период новорожденности (1-й месяц жизни). Ведь в большинстве случаев нарушения ритма не сопровождаются изменениями общего состояния ребенка и могут быть диагностированы несвоевременно, что может привести к серьезным последствиям.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Министерства здравоохранения Украины.

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