Кардиолог назвала самое старое обследование, которое обнаруживает много проблем с сердцем
Электрокардиограмма является одним из методов диагностики сердечно-сосудистой системы. Такой метод назначает врач при наличии определенных симптомов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о болезнях, которые помогает обнаружить ЭКГ.
Как проводится электрокардиограмма
Электрокардиография проводится на специальном приборе - кардиографе. Во время исследования на специальной ленте фиксируются электрические колебания, возникающие в процессе работы сердца. По отклонениям основных зубцов можно определить, какое именно заболевание лежит в основе сердечно-сосудистой патологии.
На область груди, на запястья и лодыжки крепятся электроды, передающие электрические импульсы на электрокардиограф.
"Очень информативный, но самый старый из всех и немножко переоцененный. Не все патологии можно диагностировать с помощью только одной ЭКГ", - сказала кардиолог Натальи Иванюк.
Что показывает ЭКГ
По словам врача, первое обращается внимание на пульс - частота, периодичность, интенсивность (тахикардия, брадикардия).
Наличие нарушений ритма - есть ли аритмия.
Благодаря проведению ЭКГ можно диагностировать или заподозрить:
- инфаркт миокарда
- ишемическую болезнь сердца
- миокардит
- перикардит
- тромбоэмболию легочной артерии
- врожденные и приобретенные пороки сердца
Симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем
Настоящие проблемы с сердцем чаще проявляются другими симптомами:
- боль в груди
- боль, отдающая в левую руку
- одышка или отеки
- головокружение и головная боль
- учащенное или неровное сердцебиение
- слабость и усталость
Лучшее время для проведения первой электрокардиограммы - это период новорожденности (1-й месяц жизни). Ведь в большинстве случаев нарушения ритма не сопровождаются изменениями общего состояния ребенка и могут быть диагностированы несвоевременно, что может привести к серьезным последствиям.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Министерства здравоохранения Украины.
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