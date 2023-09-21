ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Четверг 21 сентября 2023 17:11
UA EN RU
Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото) Хлои Кардашьян (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала огромную вмятину, оставшуюся на ее лице после удаления меланомы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на посты знаменитости в Instagram.

Как выглядело лицо Хлои Кардашьян после удаления меланомы

После успешного удаления злокачественной опухоли в октябре 2022 года, у знаменитости осталась глубокая вмятина на щеке, с которой ей пришлось жить более полугода.

По словам селебрити, она не жалуется на это, потому что лучше иметь такую вмятину, чем сталкиваться с меланомой.

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Лицо Хлои Кардашьян после удаления меланомы (фото: instagram.com/khloekardashian)

Через девять месяцев после начала лечения Хлои наконец-то смогла устранить дефект на своем лице благодаря инъекциям.

Сегодня она испытывает глубокую благодарность к своему врачу, который не только проявил мастерство и умение, избавив Кардашьян опухоли на щеке без видимых шрамов, но и внимательно следил за тем, чтобы рак не распространился дальше.

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Лицо Хлои Кардашьян после удаления меланомы (фото: instagram.com/khloekardashian)

Бизнесвумен также призвала миллионы своих подписчиков регулярно проходить проверку на эту коварную болезнь.

"Я никогда и подумать не могла бы, что это крохотное образование превратится в рак кожи, и я не могу понять, что могло бы произойти, если бы я не пошла к врачу, чтобы осмотреть его", - написала звезда.

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Кстати, в то же время у Хлои была обнаружена меланома на спине, и в 2019 году ей пришлось сделать операцию.

Сейчас бизнесвумен с радостью делится новостью о том, что пока у нее нет рецидивов.

Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Недавно горячая Кайли Дженнер снялась в страстной фотосессии для известного бренда, поддерживающего Украину.

Также читайте о 5 украинцах, получавших "Оскар".

Читайте РБК-Украина в Google News
зірки Голливуд