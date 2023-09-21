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Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Четвер 21 вересня 2023 17:11
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Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото) Хлої Кардаш'ян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська телезірка і бізнесвумен Хлої Кардашьян показала величезну вм’ятину, яка залишилася на її обличчі після видалення меланоми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пости знаменитості у Instagram.

Як виглядало обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми

Після успішного видалення злоякісної пухлини у жовтні 2022 року, у знаменитості залишилася глибока вм'ятина на щоці, з якою їй довелося жити більш ніж півроку.

За словами селебріті, вона не скаржиться на це, бо краще мати таку вм'ятину, ніж зіштовхуватися з меланомою.

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми (фото: instagram.com/khloekardashian)

Через дев'ять місяців після початку лікування Хлої нарешті змогла усунути дефект на своєму обличчі завдяки ін'єкціям.

Сьогодні вона відчуває глибоку вдячність до свого лікаря, який не лише проявив майстерність і вміння, позбавивши Кардашьян пухлини на щоці без видимих шрамів, а й уважно слідкував за тим, щоб рак не поширився далі.

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми (фото: instagram.com/khloekardashian)

Бізнесвумен також закликала мільйони своїх підписників регулярно проходити перевірку на цю підступну хворобу.

"Я ніколи і подумати не могла б, що це крихітне утворення перетвориться на рак шкіри, і я не можу зрозуміти, що могло б статися, якби я не пішла до лікаря, щоб його оглянути", - написала зірка.

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

До речі, в той самий час у Хлої була виявлена меланома на спині, і в 2019 році їй довелося зробити операцію.

Зараз бізнесвумен з радістю ділиться новиною про те, що поки що в неї немає рецидивів.

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

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