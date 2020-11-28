Як на карантині вшанувати пам'ять жертв Голодомору: що потрібно зробити

Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору (фото: РБК-Україна)

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору

День пам'яті жертв Голодоморів українці в цьому році вшановують в умовах карантину, з урахуванням обмежень на проведення масових меморіальних заходів.

Але ця обставина не може перешкодити гідному вшануванню пам'яті померлих від голоду, передали в Українському інституті національної пам'яті.

Так, українцям 28 листопада, у четверту суботу листопада, пропонують вшанувати пам'ять загиблих за особливими правилами.

Кожен може долучитися в домашніх умовах до Загальнонаціональної хвилини мовчання о 16:00.

Після цього - запалити символічну Свічку Пам'яті у вікнах своїх осель, що стане проявом пам'яті та віри в майбутнє.

Кияни та гості столиці можуть сьогодні з 12:00 приходити до Меморіалу жертв Голодомору (вулиця Лаврська, 3), щоб запалити лампадки у пам'ять про загиблих. При цьому необхідно дотримуватися протиепідеміологічних правил і вимог під час пандемії.

Також в УІНП розповіли, що до 87-ї річниці Голодомору 1932-33 років Інститут розпочинає інформаційну кампанію "Збережи пам'ять. Збережи правду". Метою кампанії є вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні. Для цього рекомендують записати спогади родичів, які були очевидцями геноциду, передати в музей сімейні реліквії, що належали родичами під час Голодомору або просто згадати про рідню, якій довелося пережити той жах.

Відео: В Україні запустили кампанію "Збережи пам'ять. Збережи правду" в пам'ять про жертви Голодомору

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку дітям-жертвам Голодомору.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явився онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору.