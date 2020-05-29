Карантин закінчився не для всіх: у МОЗ зробили заяву

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу продовжили до 22 червня. Однак уряд запровадив так званий адаптивний карантин, при якому суворі обмеження були зняті. З 1 червня планують запустити залізничний транспорт, у багатьох містах почали курсувати автобуси та метро. Більшість українців змогли вийти на роботу.

Проте в МОЗ назвали категорію українців, для яких суворі обмеження знімати не стали. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, 29 травня, особам старше 60 років, як і раніше не рекомендується виходити на роботу і по можливості дотримуватися режиму самоізоляції. Він додав, що виключення складають тільки працівники критичної інфраструктури та органів влади.

"В постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі й люди з групи ризику - старше 60 років. Там є і винятки, які стосуються в першу чергу людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Всі ці люди можуть працювати та не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотримання правил, встановлених у країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція та ін. Всі інші люди, зокрема пенсійного віку, повинні перебувати на самоізоляції", - сказав міністр охорони здоров'я України.

Брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова 29 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові вирішили продовжити строгий карантин до 1 червня.

А також розповідали про те, що в Україні після карантину дозволили відкрити басейни та спортзали, але з умовами.