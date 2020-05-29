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У Львівській області продовжили карантин

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 15:47
У Львівській області продовжили карантин
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Показники інцидентності в регіоні наразі складають близько 14,5 замість 12

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією у Львівській області продовжили карантин. Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає останніми днями.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

Таким чином, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо продовження карантину до 1 червня.

Як повідомляється, у Львівській області фіксують зростання зараження коронавірусною інфекцією останніми днями, а показники інцидентності в регіоні наразі складають близько 14,5. За постановою Кабінету міністрів він повинен складати 12.

Так, від початку тижня в області лабораторно підтвердили понад 300 нових випадків коронавіруса. Крім того, було зафіксовано 12 летальних випадків. Разом з тим, зауважимо, що за останні 24 години було зареєстровано 50 нових випадків зараження COVID-19.

Також в регіоні фіксують збільшення завантаженості ліжок у лікарнях. Наразі цей показник складає 21%.

Зазначимо, МОЗ визначає умови для пом'якшення карантину за трьома показниками. Так, одним з них є дані середньої кількості ПЛР-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення. Наступним показником є інцидентність - кількість хворих, знову захворілих людей за останні 7 днів на 100 тис. населення. А також завантаженість ліжок в лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою, яка не повинна бути більше 50%.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, пом'якшити карантин дозволили ще в Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 29 травня в Україні захворювання COVID-19 підтверджено у 22 811 осіб.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Львовская областькарантин
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