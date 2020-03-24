Карантин і весняні канікули: коли школярі зможуть повернутися до навчання

Карантин в Україні був введений в цілях недопущення інфікування коронавірусом і з 12 березня до 3 квітня всі школярі були відправлені по домівках. Керівництво навчальних закладів придумало, як організувати навчальний процес в умовах карантину, але з понеділка, 23 березня, у багатьох шкіл за планом – весняні канікули. Як будуть вчитися діти та чи буде продовжено карантин – у матеріалі Styler.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, говорити про відновлення навчального процесу в школах поки рано, оскільки боротьба з коронавірусом тільки починається.

"Поки рано говорити про терміни відновлення навчального процесу, тому що боротьба з хворобою в Україні тільки починається. Коли ситуація нормалізується - ми зможемо говорити про відновлення навчання", - заявив мер Києва на брифінгу 24 березня і зазначив, що зупинка навчального процесу була правильним і своєчасним кроком.

На цей момент в Україні роблять все можливе, щоб діти продовжували навчання і не відстали від навчального плану – всі домашні завдання дають онлайн, телеканали транслюють роки.

Одночасно з цим, омбудсмен за освітою Сергій Горбачов розповів, що в тих школах, де були заплановані канікули з 23 по 29 березня, повинні дати відпочинок дітей.

"Ще у 2017 році навчальним закладам надали право встановлювати структуру і тривалість навчального року та відпочинку (тобто канікули) між ними. Є тільки вимога – тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів", - написав Горбачов на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що у всіх попереду складний період життя в умовах карантину і не варто забирати у дітей заплановані канікули. Вчителям ця передишка також буде потрібна, щоб проаналізувати досвід і підготуватися до навчання дітей з 30 березня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Зеленського розповіли, коли в Україні може закінчитися карантин.