Карантин в Україні: в Укрпошті зробили нову заяву про роботу відділень

Карантин в Україні введений через загрозу поширення коронавірусу. І хоча на цей час в країні зареєстровано лише сім офіційно підтверджених випадків, у містах припиняють роботу метро, залізничного транспорту, закрили ресторани, торгові точки та заклади. Працювати будуть тільки продуктові супермаркети, АЗС, аптеки та ритуальні служби.

Раніше в Укрпошті заявили, що всі відділення будуть працювати без зміни графіка, а у вівторок, 17 березня, з'явилося уточнення з приводу посилок. Як заявили у відомстві, за зберігання посилок та поштових відправлень у період карантину, не будуть стягувати плату.

"З 17 березня і до закінчення карантину плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" і "Укрпошта SmartBox" не стягується. Також буде безкоштовним зберігання вхідних (імпортних) відправлень з-за кордону", сказано в повідомленні Укрпошти.

Також повідомляється, що щоб уникнути додаткових контактів з клієнтами рекомендовані поштові відправлення, крім судових повісток, будуть вкладатися в абонентські скриньки клієнтів.

"У разі несправності скриньки, ми проінформуємо вас про доставку, відправивши повідомлення телефоном або через інтернет", - уточнили в прес-службі Укрпошти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Нова пошта зробила екстрену заяву через карантин.